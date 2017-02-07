17:32 Пскову не хватает продвижения - председатель регионального совета Российского совета туриндустрии1
17:07 Возраст автобуса не является критерием безопасности детских перевозок - представитель Российского совета туриндустрии
Пскову не хватает продвижения. Такое мнение высказала на пресс-конференции в Пскове 9 февраля председатель регионального совета Российского совета туриндустрии Ольга Санаева.
Она считает, что в регионе есть все необходимое для детского туризма. Оценивая туристический потенциал Псковской области, она сказала: « У вас все есть».
«Есть возможности и для образовательного, и для культурно-познавательного туризма. Пскову не хватает продвижения. Почему мы и везем сюда туроператоров из Сибири, с Дальнего Востока в июле», - добавила она. Люди из этих регионов приезжают в более длительные туры, чем однодневные.
По мнению Ольги Санаевой, сейчас самое благоприятное время для импортозамещения (хоть она и не любит это слово) в туризме. Поскольку Европа «закрылась» для многих по финансовым причинам, путешественники разворачиваются к российским регионам.
Ольга Санаева считает, что каждая Ольга должна побывать в Пскове, по ее словам, это четвертое имя в России по степени распространения.
«Детский туризм - локомотив. Хочешь раскрутить направление - запусти детей», - сказала председатель регионального совета Российского совета туриндустрии.
Источник: Псковская Лента Новостей