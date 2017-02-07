Пскову не хватает продвижения - председатель регионального совета Российского совета туриндустрии

Пскову не хватает продвижения. Такое мнение высказала на пресс-конференции в Пскове 9 февраля председатель регионального совета Российского совета туриндустрии Ольга Санаева.

Она считает, что в регионе есть все необходимое для детского туризма. Оценивая туристический потенциал Псковской области, она сказала: « У вас все есть».

«Есть возможности и для образовательного, и для культурно-познавательного туризма. Пскову не хватает продвижения. Почему мы и везем сюда туроператоров из Сибири, с Дальнего Востока в июле», - добавила она. Люди из этих регионов приезжают в более длительные туры, чем однодневные.

По мнению Ольги Санаевой, сейчас самое благоприятное время для импортозамещения (хоть она и не любит это слово) в туризме. Поскольку Европа «закрылась» для многих по финансовым причинам, путешественники разворачиваются к российским регионам.

Ольга Санаева считает, что каждая Ольга должна побывать в Пскове, по ее словам, это четвертое имя в России по степени распространения.

«Детский туризм - локомотив. Хочешь раскрутить направление - запусти детей», - сказала председатель регионального совета Российского совета туриндустрии.

Источник: Псковская Лента Новостей