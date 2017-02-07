Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Пскову не хватает продвижения - председатель регионального совета Российского совета туриндустрии : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Четверг, 09 Февраля    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Конкурс на лучший туристский продукт
Самые красивые деревни России
Ретропоезд из Петербурга в Псков

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







НОВОСТИ



Жителей Псковской области приглашают на романтический Weekend

Жителей Псковской области приглашают на романтический Weekend

Загородный отель «Волынь» поздравляет всех влюбленных Псковщины с Днем святого Валентина и приглашает провести романтические выходные на берегу Жижицкого озера вдали от городской суеты и рабочих...2



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Пскову не хватает продвижения - председатель регионального совета Российского совета туриндустрии


09.02.2017 17:32 ПЛН, Псков

Пскову не хватает продвижения. Такое мнение высказала на пресс-конференции в Пскове 9 февраля председатель регионального совета Российского совета туриндустрии Ольга Санаева.

Она считает, что в регионе есть все необходимое для детского туризма. Оценивая туристический потенциал Псковской области, она сказала: « У вас все есть».

«Есть возможности и для образовательного, и для культурно-познавательного туризма. Пскову не хватает продвижения. Почему мы и везем сюда туроператоров из Сибири, с Дальнего Востока в июле», - добавила она. Люди из этих регионов приезжают в более длительные туры, чем однодневные.

По мнению Ольги Санаевой, сейчас самое благоприятное время для импортозамещения (хоть она и не любит это слово) в туризме. Поскольку Европа «закрылась» для многих по финансовым причинам, путешественники разворачиваются к российским регионам.

Ольга Санаева считает, что каждая Ольга должна побывать в Пскове, по ее словам, это четвертое имя в России по степени распространения.

«Детский туризм - локомотив. Хочешь раскрутить направление - запусти детей», - сказала председатель регионального совета Российского совета туриндустрии.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 1Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100