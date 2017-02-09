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Туристические компании из Санкт-Петербурга заинтересовались мультфильмом движения «Свое»


12.02.2017 15:25 ПЛН, Псков

Петербургские фирмы активно рекламируют мультфильм, созданный в рамках проекта «Псковские сокровища. Свое» общественного движения «Свое».

В городе на Неве представляют мультфильм, рассказывающий про историю Пскова, который у многих псковичей еще в прошлом году вызвал гордость за родной край.

В настоящее время готовится к выходу второй мультфильм, созданный общественным движением «Свое», который посвящен истории Великих Лук. В будущем, как пообещал депутат Государственной Думы, основатель общественного движения «Свое» Александр Козловский, у мультипликационного сериала появится продолжение.

Мультфильмы, которые создает общественное движение «Свое», призваны рассказать детям и взрослым об уникальности истории различных районов Псковского края, познакомить с достопримечательностями и красотами нашего удивительного региона. Идея их создания принадлежит депутату Госдумы Александру Козловскому.

Прошлым летом Александр Козловский в рамках работы движения «Свое» посетил все города и районы Псковской области, где изучил работу промышленных предприятий региона, познакомился с удивительными людьми и узнал много нового о нашем крае. Тогда движение «Свое», первоначально ставившее задачу рассказать о промышленных предприятиях региона, расширило свои границы и начало рассказывать о районах, достопримечательностях и истории Псковской области.

Впоследствии, у основателя движения «Свое» родилась идея создать мультфильмы патриотической направленности, рассказывающие об уникальной истории нашего родного края, которые могут быть интересны и детям, и взрослым.

«За год работы движения «Свое» к нам обращались жители Псковской области из самых отдаленных уголков и рассказывали о своих «сокровищах» Псковщины, - отмечает координатор движения «Свое» Елена Полонская. - Нашим людям: есть чем гордиться, ну а нам есть, о чем рассказать не только псковичам, но и гостям региона».

Напомним, первый мультфильм, посвященный истории Пскова и Псковской земле, презентовали псковским педагогам в сентябре прошлого года в Псковском техническом лицее. В 5-минутном мультике создателям удалось рассказать о реке Великой, псковской крепости, местном снетке, Ледовом побоище и многом другом.

На презентации педагоги единодушно сошлись во мнении, что подобные мультфильмы помогут им в обучении детей дошкольного и младшего возраста, а также воспитании в подрастающем поколении патриотизма. Диски с мультфильмом есть в каждом детском садике и школе Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей


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