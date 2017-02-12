К 2018 году в Псковской области планируется привлечь более 5 млрд внебюджетных средств на развитие туристической инфраструктуры

К 2018 году в Псковской области планируется привлечь более 5 млрд рублей внебюджетных средств на развитие туристической инфраструктуры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе выездного заседания комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который проходит на базе «Юность» в Островском районе, сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

Рассказывая о развитии туризма в регионе, она отметила, что за время реализации проекта туристско-рекреационного кластера в Пскове с 2011 года было привлечено более 7 млрд рублей, из них более 4 млрд - внебюджетные средства. К 2018 году вклад инвесторов в туристскую инфраструктуру Пскова должен превысить 5 млрд рублей. Юлия Белобородова рассказала гостям региона о том, более 50% псковских туристов приезжают в регион с культурно-познавательными целями, тем не менее, в области развиваются и другие виды туризма: экологический, сельский, религиозный. Большое значение, по словам первого заместителя председателя комитета по культуре в регионе, имеет участие в федеральных целевых программах и проектах, в числе которых «Серебряное ожерелье» и «Русские усадьбы».

С 2016 года в Псковской области особое внимание уделяется семейному и детскому туризму. Так, порядка 600 детей посетили регион в рамках проекта «Моя Россия». Также Юлия Белобородова привела данные международных исследований, согласно которым турист, путешествующий пешком, тратит на 64% больше средств, чем турист на автомобиле или автобусе. Именно поэтому, по ее словам, в Пскове при реализации кластера было обращено особое внимание на развитие пешеходных туристических зон.

Представитель комитета добавила, что федеральная программа по развитию туризма - это очень хороший механизм для повышения инвестиционной активности в туристической сфере.

Источник: Псковская Лента Новостей