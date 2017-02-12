Развивать туризм в Пскове с помощью чартеров и упрощенного въезда с приграничных территорий предложил депутат Госдумы

Развивать туризм в Псковской области с помощью чартерных рейсов и упрощенного въезда с приграничных территорий предложил депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои предложения парламентарий озвучил в ходе выездного заседания комитета, который проходит на базе «Юность» в Островском районе.

Сергей Кривоносов выразил мнение о том, что транспортная доступность является одной из важных составляющих туристической привлекательности. На его взгляд, в Псковской области необходимо развивать в том числе малую авиацию, организовывать чартерные рейсы, которые будут доставлять туристов из разных точек страны.

Кроме того, депутат предложил использовать пакетную систему, которой уже давно пользуются иностранные конкуренты. «Иногда не нужно придумывать велосипед, а соотношением цены и качества привлечь в регион дополнительных туристов», - сказал он. Парламентарий также высказался в поддержку упрощения въезда туристов в Псковскую область с приграничных территорий. «Решать этот вопрос нужно совместными усилиями. Я думаю, что это может привлечь из Прибалтики и Европы достаточное количество платежеспособных туристов», - добавил Сергей Кривоносов.

Источник: Псковская Лента Новостей