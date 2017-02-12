Александр Козловский обратил особое внимание на создание удобной логистики для туристических объектов Псковской области

На создание удобной логистики для туристических объектов Псковской области обратил особое внимание депутат Государственной Думы Александр Козловский в ходе выездного заседания комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мне очень приятно, что сегодня в таком составе обсуждаются очень важные для Псковской области вопросы развития туризма», - отметил депутат. Он рассказал, что в течение 2016 года посетил все 24 района Псковской области, в каждом из которых находятся десятки памятных объектов.

«Жители районов сами заинтересованы в восстановлении памятников. Совместными усилиями мы создаем карты туристических объектов на территории региона, следующий шаг - создание удобной логистики для этих объектов. Это позволит туристам посещать не только привычные объекты в течение нескольких дней, но и задерживаться на территории региона на 1-2 недели», - отметил Александр Козловский. Парламентарий также высказал мнение о необходимости развития патриотического и внутрирегионального туризма.

Источник: Псковская Лента Новостей