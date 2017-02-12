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Александр Козловский обратил особое внимание на создание удобной логистики для туристических объектов Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Александр Козловский обратил особое внимание на создание удобной логистики для туристических объектов Псковской области


13.02.2017 12:54 ПЛН, Псков

На создание удобной логистики для туристических объектов Псковской области обратил особое внимание депутат Государственной Думы Александр Козловский в ходе выездного заседания комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мне очень приятно, что сегодня в таком составе обсуждаются очень важные для Псковской области вопросы развития туризма», - отметил депутат. Он рассказал, что в течение 2016 года посетил все 24 района Псковской области, в каждом из которых находятся десятки памятных объектов.

«Жители районов сами заинтересованы в восстановлении памятников. Совместными усилиями мы создаем карты туристических объектов на территории региона, следующий шаг - создание удобной логистики для этих объектов. Это позволит туристам посещать не только привычные объекты в течение нескольких дней, но и задерживаться на территории региона на 1-2 недели», - отметил Александр Козловский. Парламентарий также высказал мнение о необходимости развития патриотического и внутрирегионального туризма.

Источник: Псковская Лента Новостей


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