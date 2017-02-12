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Продавать студентам билеты на поезд «Москва-Псков» за «бесценок» предложил депутат Госдумы : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Продавать студентам билеты на поезд «Москва-Псков» за «бесценок» предложил депутат Госдумы


13.02.2017 13:29 ПЛН, Псков

Псковская область может стать пилотной площадкой по реализации проекта льготной продажи билетов на поезда молодым туристам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос обсуждался в ходе выездного заседания комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, которое состоялось на базе «Юность» в Островском районе.

Член комитета Василий Власов рассказал, что во время поездки в Псков на поезде он не поленился и прошел по всем вагонам, выяснив, что они заполнены на 50%. Учитывая, что значительную часть трат на путешествия составляют именно транспортные затраты, парламентарий предложил выйти к РЖД с предложением продавать невостребованные билеты на поезда студентам «за бесценок».

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поддержал данную инициативу и выразил готовность поднять этот вопрос на ближайшей встрече с руководством РЖД. «Это очень интересная мысль, мы готовы ее поддержать и стать пилотной площадкой для реализации проекта», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей


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