Глава Ростуризма призвал снизить стоимость въездных виз в РФ или сделать их бесплатными

Для увеличения въездного туристического потока России нужно упростить пограничные формальности, в частности, серьезно снизить стоимость въездных виз или даже сделать их бесплатными, заявил на конференции в среду глава Ростуризма Олег Сафонов.

По словам О.Сафонова, в России есть объективные пределы роста внутреннего туристского потока, которые будут раньше или позже достигнуты. Поэтому стоит обратить особое внимание на развитие въездного туризма, сообщает «Интерфакс».

«Это определяется многими моментами - численностью, структурой населения, экономическими доходами. Когда мы говорим о перспективах развития туристской отрасли нашей страны, инвестициях в будущее, я считаю, нам нужно обратить внимание на проект развития въездного туризма в РФ. Когда мы говорим о внутренних турпотоках, существуют определенные пределы роста, когда мы говорим о внешних, этих ограничений нет. 1,2 млрд туристов в мире, темпы роста составляют 5% в год, туризм растет быстрее, чем мировая экономика», - сказал глава Ростуризма.

По его словам, проект развития въездного туризма внесен Ростуризмом в правительство России

«Наш проект состоит из нескольких частей. Первая - это совершенствование инфраструктуры в разных областях. Вторая - это работа над упрощением визовых процедур. Таможенных, пограничных, развитием пунктов пропуска, законодательной базы. С тем, чтобы те, кто хочет приехать в нашу страну, имели такую возможность. Основной упор нужно делать не на безвизовые поездки. В мире растет террористическая угроза, это утопия. Нам нужно упрощать визовые процедуры. В этом направлении мы ведем работу с коллегами из Министерства иностранных дел», - рассказал О.Сафонов.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года президент дал поручение создать электронную визу для посещения Владивостока. Этот механизм, по его словам, востребован и в других регионах.

«Мы понимаем, что должны сделать современный, удобный механизм выдачи виз. Мы живем в век цифровых технологий и, наверное, должны визы выдавать именно так. Нужно серьезным образом понизить стоимость выдачи виз, а может быть сделать их вообще бесплатными. Так как мы находимся в очень жестких конкурентных условиях с иностранными государствами. Если турист видит, что где-то виз нет, он поедет туда. Мы все должны сделать, чтобы турист выбрал нашу страну и приехал к нам», - подчеркнул О.Сафонов.

По словам главы Ростуризма, иностранные туристы ежегодно привозят в Россию $12 млрд.

Источник: Псковская Лента Новостей