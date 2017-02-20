Рыбалка на Жижице - что ни закинешь, то вытащишь

Рыбалка. О ней написано множество историй, рассказано несметное количество анекдотов. Для большинства представителей сильного пола это - истинно мужское занятие, позволяющее почувствовать себя настоящим добытчиком, испытать удачу, побыть наедине с природой.

Наш регион славится обилием рек и озер, богатых рыбными запасами. Жижицкое значится третьим по величине в этом обширном списке после Чудского и Псковского озер, а обилием рыбы может создать им серьезную конкуренцию. Уловами Жижицкое озеро знаменито с древних времен. Исторический факт - добытый здесь судак обозами доставлялся для княжеских пиров в Киев и другие русские города, а позже ко двору Петра I.

Помимо легендарного судака Жижицкое может похвастаться изобилием других видов рыбы. По некоторым данным, их здесь больше двадцати. Это щука, окунь, лещ, сом, уклея, плотва, красноперка, ерш, угорь, линь, карась, язь, налим, пескарь, жерех.

Здесь клюет всегда

Разнообразие рыбных запасов - одно из преимуществ рыбалки на базе отдыха «Волынь», которая расположена на берегу Жижицкого озера. Рыбачат здесь круглый год. Но многие предпочитают рыбалку исключительно в зимний период. На Жижицком, как правило, толстый и прочный лед, по которому именно в холодное время можно добраться до особенно глубоких и богатых рыбой мест, недоступных летом. К тому же на «Волыни» разработана уникальная технология, гарантирующая комфортную и результативную рыбалку.

«Не важно, когда вы приехали к нам: зимой, летом, весной или осенью, - объясняет инструктор по рыбной ловле базы отдыха «Волынь» Александр Волков. - С этого момента ваш отдых, в том числе рыбалка, - становится нашей заботой. Даже самого неподготовленного человека мы обеспечим всем необходимым для успешного лова: выдадим специальную одежду и обувь, снаряжение, снасти, научим азам этого популярного занятия. Опытный инструктор расскажет о назначении разнообразных рыболовных снастей, познакомит с нюансами и тонкостями «охоты» на тот или иной вид рыбы. А главное, специалист покажет самое «фартовое» для поклевки место. Достаточно лишь выразить желание порыбачить».

Снаряжение, которое предоставляет «Волынь», отличного качества, современное и надежное. Специалисты базы отдыха следят за актуальными новинками в этой области и стараются обеспечить своего клиента согласно последнему слову рыболовной техники.

Без трофея не уедете

Но, какими бы добротными ни были обмундирование и снасти, успешной рыбалки не получится без определенной доли рыбацкой удачи.

«Рыба, конечно, существо непредсказуемое, - говорит Александр Волков, - и договориться с ней вряд ли получится, но у нас еще ни один клиент не оставался без улова. Жижицкое озеро само по себе удивительное с точки зрения рыбных богатств. А чтобы обеспечить стопроцентный результат, мы применяем свою уникальную технологию. Во-первых, доставляем рыболовов только на заранее выбранные и соответствующим образом подготовленные места. Туда мы заблаговременно приваживаем, «собираем» рыбу, которую прикармливаем особым образом специальными кормами. Все секреты не раскрою, добавлю только, что сейчас у нас отлично ловится лещ, окунь. На днях был пойман лещ на 1,5 кг! И это не предел. У нас выуживали экземпляры по 3-4 кг. Ловля леща зимой - занятие непростое, но очень интересное. Требует знания повадок этой рыбы и настоящего мастерства владения снастями. Мы обладаем соответствующим опытом и научим вас».

До места рыбалки вас довезут на быстром и маневренном снегоходе, посему даже поездка принесет несомненное удовольствие. Опытный и терпеливый инструктор поможет подготовить лунку, даст полноценную консультацию - и удачный улов обеспечен. Останется только решить, что делать с пойманными трофеями. Об этом на базе отдыха «Волынь» тоже подумали. Добычу доставят в ресторан, где из нее приготовят самые разнообразные блюда. Все зависит исключительно от ваших предпочтений. Рыбку закоптят, запекут, сварят ароматную уху, сделают пельмени, котлеты, подадут в горшочке, томленной с овощами и кореньями. Если пожелаете забрать улов с собой и удивить домашних, то рыбу почистят и сберегут до отъезда.

Работа на перспективу

Немало сюрпризов для рыбаков готовит «Волынь» к летнему сезону. Помимо великолепной рыбалки на Жижицком озере база отдыха предоставит возможность поудить рыбку в искусственном пруду, где в изобилии водится карп.

«У карпфишинга немало поклонников, - объясняет инструктор по рыбалке Алексей Волков, - для них мы подготовили специальный водоем, искусственно зарыбленный. Более того, летом мы предложим редкий для наших мест вид рыбалки - на судака. Это будет одним из направлений фишинга на «Волыни» - ловля судака спиннингом с лодки. Как кандидат в мастера спорта по спиннинговой рыбалке, уверяю - это интереснейшее занятие».

Разведение судака - едва ли не первостепенная задача в деятельности базы отдыха «Волынь», к тому же весьма перспективная. Руководство компании принимает активное участие в программе восстановления природных богатств, в частности занимается зарыблением Жижицкого озера. Осенью 2016 года в водоем была выпущена молодь судака. Акция прошла в рамках исполнения решения Российско-Белорусской смешанной комиссии о сотрудничестве в области индустриального рыбоводства. Жижицкое относится к Западно-Двинскому бассейну, охватывающему Северо-Запад России и Беларусь, поэтому на мероприятии совместно с директором «Волыни» Виктором Кузьминым присутствовали инспекторы областной рыбоохраны, сотрудники Федерального агентства по рыболовству и гости из Республики Беларусь. Руководство базы отдыха планирует продолжить работу в этом направлении и восстановить славу Жижицкого озера как «судачьего».

Что касается ближайших планов, то прежде всего стоит рассказать о предстоящих праздничных днях. 23 февраля «Волынь» приглашает представителей сильного пола отметить праздник за настоящим мужским занятием – рыбалкой, которую можно превратить в увлекательное мероприятие. К примеру, это может быть импровизированный чемпионат по рыбной ловле между друзьями или сослуживцами. Удачный улов вам здесь точно обеспечат! А после баня, сауна, ресторан или вновь активные развлечения - на «Волыни» есть все для полноценного отдыха. Приезжайте и убедитесь в этом сами.

Светлана Рахманова, sterhluki.ru

Источник: Псковская Лента Новостей