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В Псковской области стартовал прием заявок на конкурс «Туризм добрых дел» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Псковской области стартовал прием заявок на конкурс «Туризм добрых дел»


27.02.2017 13:56 ПЛН, Псков
Государственный комитет Псковской области по культуре в понедельник, 27 февраля, начал прием заявок от муниципальных образований по отбору туристских объектов в рамках конкурса развития волонтерского туризма «Туризм добрых дел».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участниками конкурса могут стать муниципалитеты, желающие развивать туризм на своей территории. В заявке должен быть представлен проект благоустройства и восстановления туристических объектов и природных достопримечательностей на территории района: действующие или заброшенные дворянские усадьбы, усадебные парки, берега рек и озер.
 
Оценивать проекты будет конкурсная комиссия, представители туроператоров и средств массовой информации области по нескольким критериям: транспортная доступность до объекта и наличие в нем бытовых удобств, обеспечение условий для питания туристов-волонтеров, степень привлекательности достопримечательностей для туристов и другие.
 
Победители конкурса будут награждены дипломами и получат помощь в привлечении туристов-волонтеров на объекты и их благоустройство, а также поддержку в развитии туризма на территории муниципалитета.
 
Заявки на конкурс принимаются до 22 марта.
 
По мнению организаторов, конкурс «Туризм добрых дел» будет способствовать развитию привлекательности Псковской области как благоприятного региона для культурно-познавательного и экологического туризма. Кроме того, по итогам конкурса будут созданы новые туристические объекты и маршруты.
 
Добавим, что конкурс «Туризм добрых дел» проводится в рамках федерального проекта «Русские усадьбы», участником которого является Псковская область, и Года экологии.

Источник: Псковская Лента Новостей


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