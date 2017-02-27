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Глава Ростуризма считает неправильной инициативу о запрете хостелов в жилых домах : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Глава Ростуризма считает неправильной инициативу о запрете хостелов в жилых домах


28.02.2017 15:40 ПЛН, Псков

Инициатива запретить размещение хостелов в жилых многоквартирных домах является радикальной, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Мини-отели, хостелы, расположенные в многоквартирных жилых домах - важная часть индустрии гостеприимства, она очень важна для отдельных регионов, для Санкт-Петербурга, например. Инициатива запретить размещение в жилых домах мне кажется достаточно радикальной. Запрещать огромный сегмент рынка, наверное, не является правильным», - заявил О.Сафонов, пишет «Интерфакс».

По его словам, необходимо создание системы регулирования работы таких хостелов, определенные требования к новым объектам и т.д.

«Мы заинтересованы, чтобы все мини-отели, гостевые дома и хостелы работали исключительно прозрачно, не уходили в тень. При этом мы не являемся фискальным органом, наша задача не в наполнении бюджетов регионов, а в защите прав потребителей», - отметил глава Ростуризма.

9 января первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия») сообщил, что в ближайшее время будут рассматриваться разработанные парламентским большинством поправки в законопроект, «касающийся запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы».

Парламентарий рассчитывает, что они будут приняты в весеннюю сессию и позволят хостельерам нормализовать свою работу, «получив на общем собрании согласие половины жильцов дома, из которых более половины жителей подъезда, в котором расположен хостел, и всех владельцев смежных квартир».

Источник: Псковская Лента Новостей


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