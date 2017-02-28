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В Пскове стартует новый туристический проект, а также масштабный конкурс в честь его открытия : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Пскове стартует новый туристический проект, а также масштабный конкурс в честь его открытия


02.03.2017 12:15 ПЛН, Псков
1 марта туристическая компания «Профи Travel» распахнула свои двери и представила вниманию псковичей как новые маршруты, так и давно полюбившиеся туры с экскурсиями по России, Прибалтике, Белоруссии.
 
 
«Мы не новички в деле туризма, за нашими плечами десятилетний опыт пассажирских перевозок, сотрудничество с ведущими компаниями России. Вы спросите, зачем же нам тогда развивать новое направление? Причин достаточно много: главные приоритеты нашей команды - это счастливые клиенты и стремительное развитие без ущерба в качестве услуг, у нас много интересных идей, наша цель - освоить как можно больше новых маршрутом и расширить горизонты для путешествующих людей! Мы готовы предложить более низкие цены на туры за счет собственного автобусного парка компании», - сообщила специалист по связям с общественностью компании «Профи Travel» Елена Иванова.
 
Преимущества компании: 
 
- Собственный автобусный парк с личным штатом водителей
- Десятилетний опыт в области пассажирских перевозок
- Контракты с топовыми экскурсионными компаниями по России, СНГ и ближнему зарубежью
- Новейшие необычные маршруты.
 
До 7 марта (включительно) все горожане могут принять участи в конкурсе от компании «Профи Travel» и выиграть интереснейший тур. Конкурс проводится в группе в соцсети «ВКонтакте».
 
Туристическая компания располагается по адресу: Псков, ул. Свердлова, 45. 
 
Телефоны: (8112) 757-727, 8 (951) 757-97-01, 8 (951) 757-97-07. Сайт - www.travelp.ru, e-m: client@travelp.ru, travel.profi@yandex.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей


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