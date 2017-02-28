«Международный день женской красоты» отметят на базе отдыха «Волынь» с 10 по 12 марта

8 марта, в Международный женский день, база отдыха «Волынь» подготовила для прекрасных дам специальные скидки, праздничные программы и сюрпризы.

8 марта - удивительная дата. В этот день все мужчины как-то по-особенному обходительны и вежливы, нередко они сами готовят, моют посуду и убирают дом, повсюду буквально стоит аромат цветов, настроение у всех женщин праздничное и приподнятое, а с лиц не сходят счастливые улыбки.

Как же порадовать своих любимых бабушек, мам, дочерей, сестренок, и, конечно же, спутниц жизни? Чем удивить? Как выразить свои чувства? Что подарить? Где отметить этот праздник? Вопросов у мужчин в преддверии 8 марта возникает много. Базы отдыха «Волынь» подскажем ответ.

Загородный отель «Волынь» с 10 по 12 марта приглашает провести тематические выходные «Международный день женской красоты».

В программе:

• Мейкап для торжественного вечера

• Фотосессия в интерьере ресторана и на территории базы отдыха

• Музыкальный вечер в ресторане.

Только здесь прекрасных дам ждет свежий лесной весенний воздух, интересное времяпрепровождение, смена обстановки, всевозможные оздоровительные процедуры, незабываемые развлечения, вкусная еда и отдых. Никакой готовки, уборки, стирки, глажки и прочих надоевших домашних дел.

Для бронирования тура достаточно направить заявку по e-mail: zakaz@volyn60.ru. или позвонить по телефону +7(911)888-15-82.

volyn60.ru Подробности на сайте

Источник: Псковская Лента Новостей