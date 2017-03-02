«Люди мира», добравшиеся на старом автобусе до Индии, готовятся к возвращению в Россию

25 марта путешественники проекта «Люди мира», в состав которого входит и псковичка Наталья Евсеева, отправляются из Индии обратно в Россию.

Как пишет chitaitext.ru, в ноябре прошлого года команда из 9 отважных путешественников из разных городов России собралась в Москве, назвалась «Люди мира» и выехала на своем стареньком автобусе в сторону Индии. Команде предстояло преодолеть 10 тысяч км и пересечь пять стран.

Мало кто даже из друзей верил в успех мероприятия, и вообще, что участники выедут за пределы МКАДа. Однако в конце декабря цветастый «хиппибас» был замечен на пляже в Гоа. Глобальная задача экспедиции - показать на личном примере, что, несмотря на кажущиеся различия, мы все и есть «Люди мира».

Команда состоит из 9 экстремалов со всей России. Организатор экспедиции - Алексей Поддубный, житель Кунгура, папа трех дочерей и любитель авантюрных путешествий. В команду вошла 21-летняя Яна Поддубная, старшая дочь Алексея, а также путешественники из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Королева, Грозного, Пскова, Екатеринбурга. Главное условие при поиске участников было наличие загранпаспорта, возможность взять длительный отпуск, опыт путешествий, закаленный характер и несгибаемый дух.

2016 год в России был признан годом русского путешественника Афанасия Никитина. Экспедиция посвящена 550-летию «Хождения Афанасия Никитина в Индию».

Транспорт экспедиции – это «настоящий автобус-дом-мечта». 10 лет назад судья автомотоспорта пригнал из Европы в Россию автобус 1984 года выпуска и поставил его на «стоп». С тех пор автобус стоял под открытым небом. Организатор экспедиции Алексей Поддубный приобрел его в начале 2016 года и полностью своими силами переделал под автономный дом на колесах.

Также в ходе реконструкции автобус Mercedes-Benz приобрел солнечные панели на крыше и оборудованное место для верхних съемок. Автобус полностью автономный. По расчетам, на нем можно путешествовать три недели вдали от цивилизации. Назвали мы его «Нippie-bus».

Путешественники проехали пять совершенно разных стран и более 10 тысяч км за 44 дня. Старт был дан в Москве. Затем на «хиппибасе» они двинулись в Армению, потом в Грузию, Иран, Пакистан, и наконец, добрались до Индии.

25 марта их ждет обратная дорога в Россию. Путешественники подали заявку на участие в проекте Национальной премии «Хрустальный компас». Премия призвана показать лучшие российские достижения и проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия страны. В мае будут подведены итоги. К этому времени команда как раз вернется домой.

Источник: Псковская Лента Новостей