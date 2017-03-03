Ростуризм предупредил туристов о мошенниках, продающих поддельные визы в Индию

В интернете появились сайты, выдающие клиентам поддельные визы в Индию, сообщает в понедельник сайт Ростуризма.

По данным ведомства, в интернете появились мошеннические сайты, маскирующихся под официальные ресурсы по оформлению виз в Индию. Они выдают клиентам поддельные визовые документы, по внешнему виду практически не отличающиеся от настоящих.

«Ростуризм настоятельно рекомендует туристическим компаниям, реализующим туры в Индию, и российским гражданам, планирующим самостоятельные туристические поездки в эту страну, заблаговременно проверять достоверность полученных виз на официальном правительственном сайте Индии», - сообщается на сайте.

Гражданам России и СНГ для посещения Индии необходимо оформить визу. Индийская виза бывает двух типов: электронной и в паспорт. Электронная виза в Индию дает туристу право на прилет и вылет в одном из девяти аэропортов Индии - Даболим (Гоа), Тривандрум (Керала), Дели, Мумбаи, Колката (Калькутта), а также Бангалор, Ченнаи, Кочи и Хайдерабад. При прохождении погранконтроля у туристов с электронной визой снимают отпечатки пальцев. Стоимость визового сбора при оформлении электронной визы составляет $60. Заполнить анкету на визу можно на сайте по адресу: http://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Сайт визового центра Индии в России: http://blsindia-russia.com/moscowru/touristvisa.php.

Источник: Псковская Лента Новостей