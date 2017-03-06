Печоры входят в топ-5 малых туристических городов России для семейных поездок на весенние школьные каникулы

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил туристические направления, популярные для поездок с детьми в дни весенних школьных каникул. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, рейтинг основан на данных броней гостиниц для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года.

Печоры занимают пятое место по популярности путешествий с детьми по малым туристическим городам с населением до 50 тысяч человек в дни школьных каникул.

Суздаль (Владимирская область), Звенигород (Московская область), Ростов Великий (Ярославская область), Старая Русса (Новгородская область) и Печоры (Псковская область) входят в топ-5 популярных у туристов малых городов для поездок с детьми.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Печорах туристы потратят на семейный отдых менее 3,3 тысяч рублей в сутки, включая проживание в гостинице и обед.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий с детьми по России выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Прага, Таллин, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, Загреб и Париж составляют первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий с детьми.

Источник: Псковская Лента Новостей