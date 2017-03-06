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«Победа» открыла продажу билетов в Турцию : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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«Победа» открыла продажу билетов в Турцию


10.03.2017 12:36 ПЛН, Псков
Бюджетная авиакомпания «Победа» в пятницу, 10 марта, открыла продажу билетов в турецкий город Аланья в провинции Анталья, пишет «Лента.ру».
 
Как заявили в пресс-службе перевозчика, полеты в аэропорт Газипаша начнутся 21 апреля и будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
 
«Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. На первом рейсе предложено не менее 20% билетов по такой цене», - отметил представитель «Победы». Аланья стала первым пунктом назначения для российского лоукостера на турецком направлении.
 
О планах перевозчика открыть рейсы на этот курорт стало известно в ноябре 2016 года. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков тогда назвал Аланью «очень интересным направлением» для туристов.

Источник: Псковская Лента Новостей


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