«Победа» открыла продажу билетов в Турцию

Бюджетная авиакомпания «Победа» в пятницу, 10 марта, открыла продажу билетов в турецкий город Аланья в провинции Анталья, пишет «Лента.ру».

Как заявили в пресс-службе перевозчика, полеты в аэропорт Газипаша начнутся 21 апреля и будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

«Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. На первом рейсе предложено не менее 20% билетов по такой цене», - отметил представитель «Победы». Аланья стала первым пунктом назначения для российского лоукостера на турецком направлении.

О планах перевозчика открыть рейсы на этот курорт стало известно в ноябре 2016 года. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков тогда назвал Аланью «очень интересным направлением» для туристов.

Источник: Псковская Лента Новостей