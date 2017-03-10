Псковский музей-заповедник будет представлен на выставке «Интурмаркет»

Псковский музей-заповедник будет представлен на стенде межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России» в рамках выставки «Интурмаркет» 11-13 марта в МВЦ «Крокус Экспо».

Выставка «Интурмаркет» организована при официальной поддержке: правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Департамента спорта и туризма города Москвы, Всемирной туристской организация (ЮНВТО), Российского Союза Туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Выставка «Интурмаркет» - профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии. «Интурмаркет» - единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны – в ней участвуют абсолютно все регионы России.

Впервые профессиональная аудитория и самостоятельные путешественники смогут наглядно увидеть 11 регионов Северо-Запада в едином выставочном интерфейсе (стенд межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России») и получить информацию об округе и его туристических возможностях в аккумулированном виде.

На стенде межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России» (павильон № 1, 4 зал, стенд 4B901) можно будет познакомиться с туристским потенциалом Псковского края, возможностями организации отдыха на территории региона и, конечно же, узнать больше о его истории и культуре. На стенде проекта будут представлены информационные материалы об объектах Псковского музея-заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей