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Псковский музей-заповедник будет представлен на выставке «Интурмаркет» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковский музей-заповедник будет представлен на выставке «Интурмаркет»


11.03.2017 14:05 ПЛН, Псков
Псковский музей-заповедник будет представлен на стенде межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России» в рамках выставки «Интурмаркет» 11-13 марта в МВЦ «Крокус Экспо». 
 
Выставка «Интурмаркет» организована при официальной поддержке: правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Департамента спорта и туризма города Москвы, Всемирной туристской организация (ЮНВТО), Российского Союза Туриндустрии (РСТ), Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
 
Выставка «Интурмаркет» - профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии. «Интурмаркет» - единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны – в ней участвуют абсолютно все регионы России.
 
Впервые профессиональная аудитория и самостоятельные путешественники смогут наглядно увидеть 11 регионов Северо-Запада в едином выставочном интерфейсе (стенд межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России») и получить информацию об округе и его туристических возможностях в аккумулированном виде.
 
На стенде межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России» (павильон № 1, 4 зал, стенд 4B901) можно будет познакомиться с туристским потенциалом Псковского края, возможностями организации отдыха на территории региона и, конечно же, узнать больше о его истории и культуре. На стенде проекта будут представлены информационные материалы об объектах Псковского музея-заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей


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