Президент Российского союза туриндустрии посоветовал Пскову развивать межсезонные турпродукты

Создание и развитие межсезонных туристических продуктов и инфраструктуры являются первоочередными задачами, которые необходимо решить для продвижения межрегионального историко-культурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Об этом в рамках XII Международной туристической выставки «Интурмарке» заявил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, передает ТАСС.

«Какие приоритеты. В первую очередь - продвижение межсезонного продукта, второе - это продвижение регионов с точки зрения инвестиций, и третье - может быть, тех продуктов, которые сейчас не до конца развиты. Например, лечение на северо-западных курортах», - сказал он.

«Мне кажется, это очень важно, потому что ключевыми вопросами остаются развитие инфраструктуры и создание ликвидного продукта в межсезонный период», - подытожил Шпилько.

Межрегиональный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России» разрабатывается с 2013 года и объединяет памятники культурного наследия Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда, Архангельска, Вологды, Карелии, Ненецкого АО, Великого Новгорода, Коми, Пскова и Мурманской области.

Источник: Псковская Лента Новостей