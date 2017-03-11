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Владимир Мединский ознакомился с туристским потенциалом Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Владимир Мединский ознакомился с туристским потенциалом Псковской области


12.03.2017 13:07 ПЛН, Псков

Министр культуры РФ Владимир Мединский ознакомился с туристским потенциалом Псковской области в ходе выставки «Интурмаркет», которая проходит в Москве. Об этом сообщается на странице Информационного туристского центра Псковской области в «Инстаграме».

Международная туристкая выставка «Интурмаркет» проходит в выставочном центре «Крокус-Экспо» с 11 по 13 марта. В этом году экспозиция Псковской области впервые размещена на едином стенде проекта «Серебряное ожерелье».

На выставке сотрудники Госкомитета по культуре Псковской области и Информационного туристского центра знакомят жителей и гостей столицы с культурой и историей региона, презентуют событийный календарь предстоящего сезона. Помимо классических маршрутов - Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, туроператоры представят новые туристические направления.

Добавим, 12-я Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017» проводится при поддержке Министерства культуры России, Федерального Агентства по туризму и других федеральных служб и профессиональных организаций, способствующих развитию туристической индустрии в России.

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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