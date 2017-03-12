Турция в 2017 году ожидает 5 млн российских туристов

Турция в 2017 году планирует увеличить туристический поток, заявил журналистам в среду заместитель министра культуры и туризма Турции Хусеин Яйман.

«Мы ожидаем в этом году 5 млн российских туристов. В 2016 году нашу страну посетили 25 млн иностранных туристов, падение турпотока составило около 35%, но в этом году мы надеемся компенсировать это», - сказал замминистра, сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил перед министерством и правительством задачу повысить турпоток.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября прошлого года. После снятия запрета российские туроператоры быстро поставили в страну чартерные рейсы.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Турция вышла на первое место среди зарубежных направлений по числу бронирований на лето 2017 года у российских туристов. В феврале Турция стала лидером по числу запросов на отдых у пользователей «Яндекса».

В 2014 году Турцию посетили 4,4 млн российских туристов.

Источник: Псковская Лента Новостей