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Посетители международной выставки «MITT 2017» заинтересовались экскурсионными турами в Псковскую область : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Посетители международной выставки «MITT 2017» заинтересовались экскурсионными турами в Псковскую область


16.03.2017 16:20 ПЛН, Псков

Государственный комитет  Псковской области по культуре и представители туристического бизнеса региона  принимают участие в  Московской международной выставке «MITT 2017», которая проходит в ЦВК «Экспоцентр» с 14 по 16 марта.

Организаторами объединенного регионального стенда выступают Центр поддержки экспорта Псковской области и Госкомитет Псковской области по культуре. Псковская делегация демонстрирует на выставке новые программы и ключевые направления деятельности в канун туристического сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Профессионалы московского бизнеса, посетители выставки заинтересовались экскурсионными турами в Псковскую область, а также организацией корпоративного отдыха в нашем регионе.  Псковская делегация приняла активное участие в круглых столах, посвященных изменениям в туристское законодательство в 2017 году.

Отметим, Московская международная выставка  «MITT» входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным сообществом. Выставка проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку «MITT» главным событием туристической индустрии страны. Ежегодно на выставке собираются лучшие представители туристического бизнеса России и всего мира.

Источник: Псковская Лента Новостей


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