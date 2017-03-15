Посетители международной выставки «MITT 2017» заинтересовались экскурсионными турами в Псковскую область

Государственный комитет Псковской области по культуре и представители туристического бизнеса региона принимают участие в Московской международной выставке «MITT 2017», которая проходит в ЦВК «Экспоцентр» с 14 по 16 марта.

Организаторами объединенного регионального стенда выступают Центр поддержки экспорта Псковской области и Госкомитет Псковской области по культуре. Псковская делегация демонстрирует на выставке новые программы и ключевые направления деятельности в канун туристического сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Профессионалы московского бизнеса, посетители выставки заинтересовались экскурсионными турами в Псковскую область, а также организацией корпоративного отдыха в нашем регионе. Псковская делегация приняла активное участие в круглых столах, посвященных изменениям в туристское законодательство в 2017 году.

Отметим, Московская международная выставка «MITT» входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным сообществом. Выставка проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку «MITT» главным событием туристической индустрии страны. Ежегодно на выставке собираются лучшие представители туристического бизнеса России и всего мира.

Источник: Псковская Лента Новостей