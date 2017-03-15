Профсоюзные активисты могут подать заявку на бесплатную экскурсию от Псковского облсовпрофа на май

Продолжается прием заявок на бесплатные экскурсии, организуемые Псковским облсовпрофом для профсоюзных активистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что реализация нового проекта, целью которого является помощь членам профсоюзов в организации досуга и в повышении общего культурно-образовательного уровня, началась в феврале 2017 года. В настоящее время сформировано несколько экскурсионных маршрутов. Среди них: «Древний Псков», «Псков - западный щит России», «Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь», «Спасо-Преображенский Мирожский монастырь», «Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь», «Свято-Благовещенская Никандрова пустынь», «Спасо-Елеазаровский монастырь», «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь», «Изборская крепость». Экскурсии проводит специалист отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Людмилы Зеркаль - сертифицированный специалист в области экскурсионной деятельности, прошедший обучение в Псковском филиале Российской международной академии туризма.

В феврале первую пешую экскурсию по псковскому Кремлю с посещением Свято-Троицкого кафедрального собора совершили 18 членов первичной профсоюзной организации ОАО «ПЗР «Плескава». В марте на экскурсию в Псково-Печерский монастырь отправятся представители профсоюза работников жизнеобеспечения, а в апреле в Изборск поедут члены профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Май пока свободен для бронирования. Представители первичных профсоюзных организаций, желающие принять участие в экскурсиях, могут обращаться с заявками в областные организации своих профсоюзов. Численность группы не должна превышать сорок человек. Для экскурсий по области предоставляется автобус.

Источник: Псковская Лента Новостей