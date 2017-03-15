Профсоюзные активисты могут подать заявку на бесплатную экскурсию от Псковского облсовпрофа на май
16.03.2017 16:58 ПЛН, Псков
Продолжается прием заявок на бесплатные экскурсии, организуемые Псковским облсовпрофом для профсоюзных активистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Напомним, что реализация нового проекта, целью которого является помощь членам профсоюзов в организации досуга и в повышении общего культурно-образовательного уровня, началась в феврале 2017 года. В настоящее время сформировано несколько экскурсионных маршрутов. Среди них: «Древний Псков», «Псков - западный щит России», «Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь», «Спасо-Преображенский Мирожский монастырь», «Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь», «Свято-Благовещенская Никандрова пустынь», «Спасо-Елеазаровский монастырь», «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь», «Изборская крепость». Экскурсии проводит специалист отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Людмилы Зеркаль - сертифицированный специалист в области экскурсионной деятельности, прошедший обучение в Псковском филиале Российской международной академии туризма.
В феврале первую пешую экскурсию по псковскому Кремлю с посещением Свято-Троицкого кафедрального собора совершили 18 членов первичной профсоюзной организации ОАО «ПЗР «Плескава». В марте на экскурсию в Псково-Печерский монастырь отправятся представители профсоюза работников жизнеобеспечения, а в апреле в Изборск поедут члены профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
Май пока свободен для бронирования. Представители первичных профсоюзных организаций, желающие принять участие в экскурсиях, могут обращаться с заявками в областные организации своих профсоюзов. Численность группы не должна превышать сорок человек. Для экскурсий по области предоставляется автобус.
Источник: Псковская Лента Новостей