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Два россиянина стали штатными туристами с зарплатой в 150 тысяч рублей : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Два россиянина стали штатными туристами с зарплатой в 150 тысяч рублей


16.03.2017 21:43 ПЛН, Псков
Туристический сервис OneTwoTrip нанял двух сотрудников на должности директоров по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей для каждого. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.
 
Изначально в OneTwoTrip искали одного директора по отдыху. Однако, изучив отклики 10 тысяч человек на эту вакансию, в компании решили взять в штат двух специалистов.
 
Уже в пятницу, 17 марта, Евгений Трофимчук и Алексей Кирьянов отправятся в первые поездки. Ежемесячный бюджет на путешествия для каждого из сотрудников составит 250 тысяч рублей.
 
«Мы искали интересного и необычного человека, который подходит нам по духу, будет нашим коллегой. При этом кандидат должен быть ответственным, амбициозным и серьезно подходить к работе», - пояснила глава HR-отдела компании Марина Малашенко.
 
Вакансия директора по отдыху открылась в декабре 2016 года. На эту должность искали сотрудника, который будет часто путешествовать и описывать свои впечатления от поездок в соцсетях, а также делиться рекомендациями и советами с туристами.

Источник: Псковская Лента Новостей


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