Загородный отель «Волынь» дарит возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам
21.03.2017 12:14 ПЛН, Псков
Загородный отель «Волынь»
вместе с весной дарит прекрасную возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отеле, весь апрель в загородном отеле действует скидка 20% на проживание в «Волынских коттеджах» и «Охотничьих домиках».
Условия акции, обозначенные на сайте отеля:
- Предложение действует в будни и выходные дни с 17 марта по 27 апреля;
- Предложение не суммируется со спецпредложениями: «Именинные сутки» и «Третьи сутки в подарок»;
- Дополнительная скидка на проживание 5% для гостей внесших предоплату 100%.
Бронирование по телефону +7-911-888-15-81 или e-mail: zakaz@volyn60.ru
Источник: Псковская Лента Новостей