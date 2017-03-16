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Загородный отель «Волынь» дарит возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Загородный отель «Волынь» дарит возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам


21.03.2017 12:14 ПЛН, Псков
Загородный отель «Волынь» вместе с весной дарит прекрасную возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отеле, весь апрель в загородном отеле действует скидка 20% на проживание в «Волынских коттеджах» и «Охотничьих домиках».
 
 
Условия акции, обозначенные на сайте отеля: 
 
- Предложение действует в будни и выходные дни с 17 марта по 27 апреля;
- Предложение не суммируется со спецпредложениями: «Именинные сутки» и «Третьи сутки в подарок»;
- Дополнительная скидка на проживание 5% для гостей внесших предоплату 100%. 
 
 
 
Бронирование по телефону +7-911-888-15-81 или e-mail: zakaz@volyn60.ru 
 

Источник: Псковская Лента Новостей


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