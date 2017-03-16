Загородный отель «Волынь» дарит возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам

Загородный отель «Волынь» вместе с весной дарит прекрасную возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам. вместе с весной дарит прекрасную возможность отдохнуть и зарядиться жизненной энергией по доступным ценам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отеле, весь апрель в загородном отеле действует скидка 20% на проживание в «Волынских коттеджах» и «Охотничьих домиках». Условия акции, обозначенные на сайте отеля: - Предложение действует в будни и выходные дни с 17 марта по 27 апреля; - Предложение не суммируется со спецпредложениями: «Именинные сутки» и «Третьи сутки в подарок»; - Дополнительная скидка на проживание 5% для гостей внесших предоплату 100%. Бронирование по телефону +7-911-888-15-81 или e-mail: zakaz@volyn60.ru Источник: Псковская Лента Новостей

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