Музей-заповедник «Изборск» приглашает школьников на интерактивные программы
26.03.2017 18:06 ПЛН, Псков
Музей-заповедник «Изборск» поздравляет школьников с наступлением весенних каникул и приглашает интересно и весело провести свободное время в музее.
Для детей и их родителей музей предлагает:
Интерактивные программы:
-«Путешествие из Изборска в Царьград»
- «Летопись древнего города Изборска от начала России до Полтавской баталии».
- «Изборский дом и все что в нем»
Экскурсии:
- по Изборской крепости
- по музейным экспозициям
Мастер-классы в музейной мастерской.
Справки по телефону: 8 (81148) 96 - 602.
Источник: Псковская Лента Новостей