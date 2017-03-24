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Музей-заповедник «Изборск» приглашает школьников на интерактивные программы : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Музей-заповедник «Изборск» приглашает школьников на интерактивные программы


26.03.2017 18:06 ПЛН, Псков
Музей-заповедник «Изборск» поздравляет школьников с наступлением весенних каникул и приглашает интересно и весело провести свободное время в музее.
 
Для детей и их родителей музей предлагает:
 
Интерактивные программы:
-«Путешествие из Изборска в Царьград»
- «Летопись древнего города Изборска от начала России до Полтавской баталии».
- «Изборский дом и все что в нем»
 
Экскурсии:
- по Изборской крепости
- по музейным экспозициям
 
Мастер-классы в музейной мастерской.
 
Справки по телефону: 8 (81148) 96 - 602.

Источник: Псковская Лента Новостей


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