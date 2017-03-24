Музей-заповедник «Изборск» приглашает школьников на интерактивные программы

Музей-заповедник «Изборск» поздравляет школьников с наступлением весенних каникул и приглашает интересно и весело провести свободное время в музее. Для детей и их родителей музей предлагает: Интерактивные программы: -«Путешествие из Изборска в Царьград» - «Летопись древнего города Изборска от начала России до Полтавской баталии». - «Изборский дом и все что в нем» Экскурсии: - по Изборской крепости - по музейным экспозициям Мастер-классы в музейной мастерской. Справки по телефону: 8 (81148) 96 - 602. Источник: Псковская Лента Новостей

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