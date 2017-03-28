Автобусный оператор Lux Express планирует открыть рейсы из Петербурга в Псков

ЗАО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) в текущем году планирует начать регулярные автобусные рейсы по двум внутрироссийским маршрутам, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор компании Райт Реммель.

«Мы считаем внутрироссийские автобусные перевозки перспективным направлением развития, поэтому разработали два новых маршрута из Петербурга - в Москву и Псков, которые готовимся открыть в этом году», - сказал он.

Более точные сроки открытия данных маршрутов Р. Реммель не назвал. Ранее ряд СМИ сообщали, что компания может начать автобусные перевозки из Петербурга в Москву и Псков летом 2017 года.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. Компания обслуживает около 50 международных маршрутов.

В частности, перевозчик осуществляет рейсы из Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.

Источник: Псковская Лента Новостей