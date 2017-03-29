Туроператоры сообщают о росте цен на отдых в России

Цены на отдых в России в прошедшем зимнем сезоне выросли на 5-8%, летний отдых на черноморских курортах РФ станет дороже на 6-9%, рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ассоциация туроператоров России в четверг сообщила, что в прошедшем зимнем сезоне средняя стоимость тура, приобретенного онлайн, с перелетом из Москвы на семь ночей выросла на 17,7% по сравнению с прошлогодней и составила 41,1 тыс. руб. При этом средняя стоимость туров на 10-14 ночей почти не изменилась по сравнению с предшествующими двумя зимами, составив 66,4 тыс. руб.

«Говорить о средней цене по России трудно, даже внутри одной страны разные направления - это совсем разные рынки. Например, горнолыжный отдых этой зимой подорожал на 15%, а стоимость отдыха в Подмосковье вообще не изменилась. Но если говорить о среднем повышении, у нас оно зимой составило 5-8%», - рассказал С.Ромашкин.

Он также отметил, что среди летних направлений изменение цены показывают прежде всего черноморские курорты.

«Крым подорожал по сравнению с прошлым летом примерно на 6%. Есть и объекты размещения, которые подняли цена сразу на 25%. Но рынок есть рынок: постояв пустыми, они осознают, что ошиблись. Туроператоры не спешат заключать договоры с такими отелями, в итоге они пытаются продать себя сами, не справляются и пересматривают ценовую политику», - рассказал С.Ромашкин.

Он отметил, что Сочи демонстрирует большее повышение цены. «Краснодарский край этим летом будет дороже в среднем на 8,5% - но можно сказать, что это в пределах инфляции. По другим направлениям каких-либо заметных изменений стоимости не произошло», - рассказал эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей