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4 апреля в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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4 апреля в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день


31.03.2017 13:11 ПЛН, Псков
4 апреля в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день.
 
Сотрудники музея просят учитывать это при формировании планов посещения учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей


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