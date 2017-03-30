Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
4 апреля в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день : Псковская Лента Новостей / ПЛН
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?
4 апреля в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день
31.03.2017 13:11 ПЛН, Псков
4 апреля в Псковском музее-заповеднике пройдет санитарный день.
Сотрудники музея просят учитывать это при формировании планов посещения учреждения.
Источник: Псковская Лента Новостей
Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?