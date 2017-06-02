«Волынь» запускает акцию «Жаркое лето - жаркие скидки»

В преддверии жаркого лета загородный отель «Волынь» запускает летнюю акцию «Жаркое лето - жаркие скидки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гостинце, у гостей отеля есть возможность получить до 30% скидки, если, конечно, за окном будет настоящая жара.

Как получить такую скидку? Очень просто, следи за температурой за окном.

Скидка рассчитывается, исходя из температуры воздуха, прогнозируемой на день заезда.

Далее следуйте простой инструкции:

1. Позвоните в «Волынь» по телефону: +7 (911) 888-15-81;

2. Забронируйте коттедж «Волынский»;

3. Внесите предоплату не менее 50% от стоимости, указанной в заявке.

И еще один важный момент - акция действует до 9 июня.

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (911) 888-15-81 и e-mail: zakaz@volyn60.ru, а также на сайте отеля www.volyn60.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей