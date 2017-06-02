«Волынь» запускает акцию «Жаркое лето - жаркие скидки»
05.06.2017 16:46 ПЛН, Псков
В преддверии жаркого лета загородный отель «Волынь» запускает летнюю акцию «Жаркое лето - жаркие скидки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гостинце, у гостей отеля есть возможность получить до 30% скидки, если, конечно, за окном будет настоящая жара.
Как получить такую скидку? Очень просто, следи за температурой за окном.
Скидка рассчитывается, исходя из температуры воздуха, прогнозируемой на день заезда.
Далее следуйте простой инструкции:
1. Позвоните в «Волынь» по телефону: +7 (911) 888-15-81;
2. Забронируйте коттедж «Волынский»;
3. Внесите предоплату не менее 50% от стоимости, указанной в заявке.
И еще один важный момент - акция действует до 9 июня.
Подробности можно уточнить по телефону: +7 (911) 888-15-81 и e-mail: zakaz@volyn60.ru, а также на сайте отеля www.volyn60.ru.
Источник: Псковская Лента Новостей