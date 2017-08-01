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Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам


04.08.2017 21:39 ПЛН, Псков

Посольство Латвии в Москве изменит процедуру оформления виз россиянам. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.

С 1 сентября текущего года диппредставительство прекращает аккредитацию российских туроператоров, сотрудники которых в настоящее время могут подавать документы на визы вместо самих путешественников. Отныне планирующим посетить Латвию россиянам придется самостоятельно обращаться в консульский отдел посольства в Москве. Помимо этого, они могут подать документы в визовые центры компании Pony Express.

Механизм оформления визы россиянам с помощью турфирм неэффективен, поэтому от него было решено отказаться, пояснили латвийские дипломаты. По их данным, при посредничестве компаний россиянам выдали лишь около пяти процентов от общего количества разрешений на въезд.

По информации Центрального статистического управления Латвии, Россия стала лидером по числу туристов, посетивших страну в первом квартале 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей


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