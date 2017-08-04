Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Туристский потенциал Псковской области в проекте «Янтарный путь» представили на форуме «Аmberforum - 2017» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 07 Августа    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Самые красивые деревни России
Конкурс на лучший туристский продукт

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







НОВОСТИ



Депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в создании Союза развития туризма в РФ

Депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в создании Союза развития туризма в РФ

Учредительное собрание Ассоциации экономического взаимодействия регионов «Союз развития туризма в Российской Федерации» состоялось сегодня, 20 июля, в Москве. Вместе с первым заместителем председателя комитета по культуре...1



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Туристский потенциал Псковской области в проекте «Янтарный путь» представили на форуме «Аmberforum - 2017»


07.08.2017 13:36 ПЛН, Псков
С 28 по 30 июля в городе Светлогорске Калининградской области в рамках II Международного экономического форума янтарной отрасли «Аmberforum - 2017» прошла туристская сессия «Янтарный путь», участие в которой приняли представители Псковской области.   Модератором мероприятия выступил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. В сессии приняли участие представители Государстенной Думы РФ, Ростуризма, правительство Калининградской области, представители бизнеса и туристских информационных центров из разных областей РФ, а также стран Азии, Латвии, Литвы, Дании. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, деловая программа Янтарного форума (Аmberforum - 2017) была посвящена обсуждению важных проблем и тенденций развития янтарной отрасли, а также разработке новых туристических маршрутов янтарного пути.
 
Туристский потенциал Псковской области в проекте «Янтарный путь» представили: начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО «Археологический Центр Псковской области» Александр Михайлов, руководитель отдела автобусных туров по России и Белоруссии ООО «Белый Кит» Екатерина Грядская, а также Информационный туристский центр Псковской области.
 
Были показаны удивительные фотографии артефактов, подтверждающих, что Псков входил в Северный янтарный путь.  
 
 

Артефакт из янтарной коллекции Фонда археологии Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Автор фото: Андрей Кокшаров

В результате участия Псковской области в форуме были достигнуты соглашения о сотрудничестве Псковского региона со странами Прибалтики, Калининградской областью в проработке и реализации новых туристских маршрутов по Северному Янтарному пути. 
 
 
На форуме также работали площадки для знакомства с продукцией из янтаря и других драгоценных материалов. Отметим, что для жителей и гостей Форума проходила культурно-развлекательная программа в течение 3-х дней, в которой приняли участие творческие коллективы России. 

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100