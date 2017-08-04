Мексиканское издание назвало Псков в числе 10 мест, которые следует посетить в России

Мексиканское онлайн-издание Debate назвало Псков в числе 10 лучших мест, которые следует посетить в России. В данный перечень попали 10 российских культурных и природных объектов, которые являются кандидатами в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первым в списке является Псков, памятники которого предложены для включения в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мексиканское издание отмечает, что Псков сыграл особенную роль в истории древнерусского государства.

Источник: Псковская Лента Новостей