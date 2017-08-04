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Мексиканское издание назвало Псков в числе 10 мест, которые следует посетить в России : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Мексиканское издание назвало Псков в числе 10 мест, которые следует посетить в России


07.08.2017 15:32 ПЛН, Псков
Мексиканское онлайн-издание Debate назвало Псков в числе 10 лучших мест, которые следует посетить в России. В данный перечень попали 10 российских культурных и природных объектов, которые являются кандидатами в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
 
 
Первым в списке является Псков, памятники которого предложены для включения в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мексиканское издание отмечает, что Псков сыграл особенную роль в истории древнерусского государства. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей


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