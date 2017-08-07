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Реестр мастеров народного промысла создается в Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Реестр мастеров народного промысла создается в Псковской области


10.08.2017 17:44 ПЛН, Псков

Государственный комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области и Информационный туристский центр Псковской области составляют реестр мастеров народного промысла Псковской области (ремесленников, художников, ювелиров, кузнецов, гончаров, кукольников и других специалистов).

Как сообщается на сайте Информационного туристского центра Псковской области, создается реестр с целью продвижения ремесленного потенциала псковского региона в будущем на межрегиональных и региональных ярмарках, выставках и иных мероприятиях в сфере туризма.

Для внесения в бесплатный реестр необходимо указать контактные данные (ФИО или организация, местонахождение, телефон), а также фото или видео материалы. Информацию присылать на почту Информационного туристского центра Псковской области infopunktpskov@yandex.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей


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