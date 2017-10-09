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Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов России для осенних путешествий : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов России для осенних путешествий


10.10.2017 11:42 ПЛН, Псков

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов малые города России для осенних путешествий.

Рейтинг составлен по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в городах с населением до 50 тысяч человек с 1 сентября по 31 октября 2017 года.

По данным ТурСтат, событийный и гастрономический туризм являются основными факторами роста туризма малых городов.

Города Владимирской, Московской и Ярославской областей лидируют в рейтинге малых туристических городов России. 
В топ-10 малых городов России, популярных у туристов для осенних поездок, входят Суздаль (Владимирская область), Ростов Великий (Ярославская область), Можайск (Московская область), Зеленоградск (Калининградская область), Печоры (Псковская область), Осташков (Селигер, Тверская область), Приозерск (Ленинградская область), Кириллов (Вологодская область), Кондопога (Карелия) и Таруса (Калужская область). 
По данным Tvil.ru, туристы останавливаются в Печорах в среднем на 1,5 ночи и тратят на жилье 1,3 тысячи рублей в сутки на человека.

Источник: Псковская Лента Новостей


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