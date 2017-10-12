Псковичам предлагают экстремальный тур в Чернобыль

Впервые в Пскове появилась услуга «Экстремальные туры», которая позволит любому жителю Пскова и области отправиться в экскурсионное экстремальное путешествие.

Онлайн турагентство JUST✈TOUR сообщило в своем официальном сообществе ВКонтакте о запуске услуги «Экстремальные туры», пока псковичи могут отправиться на экскурсию в Зону отчуждения, Припять и Чернобыль.

27 апреля 1986 года все население города Припяти было экстренно эвакуировано из-за взрыва реактора на атомной электростанции. Более 30 лет это место пустует, и является «городом призраком».

Это единственное место в мире, где еще есть возможность окунуться в мир 80-х годов и увидеть места и предметы того времени.

JUST✈TOUR предлагает однодневные и двухдневные поездки с ночевкой в Чернобыле. Также есть возможность питания, которое происходит в здании советской гостиницы, где ничего не изменено, кроме условий безопасности.

Под чутким руководством гида туристам предоставляется возможность посетить Зону отчуждения, парк аттракционов, гостиницу «Полесье», рыжий лес, пруд-охладитель ЧАЭС, Мост смерти, ДК «Энергетик», кладбище военной техники и территорию рядом с «Саркофагом» укрытия 4-го энергоблока и самой ЧАЭС.

Для посещения Чернобыля есть масса ограничений. Во-первых, по законам Киева, въезд и пребывание в Чернобыле детей младше 18 лет недопустимо, вне зависимости, есть на ребенка нотариально заверенное согласие или он в сопровождении родителей.

В обязательном порядке у каждого туриста должен быть «дозиметр» - прибор в реальном времени показывающий уровень радиации, в месте, где находится турист. Можно взять в дорогу свой прибор, либо арендовать его за 10$ сутки.

Источник: Псковская Лента Новостей