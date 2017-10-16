Туроператоры по детскому отдыху 15 ноября проведут акцию в защиту «старых» автобусов

Туроператоры по детскому туризму 15 ноября проведут акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме запрета автобусов старше 10 лет, вступающему в силу 1 января 2018 года, сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Под эгидой РСТ 15 ноября во многих российских городах пройдет акция в защиту автобусов старше 10 лет. Ее главная цель - привлечь внимание общественности к острой проблеме с перевозкой детских туристических групп. Проект поддержали туроператоры в Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Тюмени, Череповце, Екатеринбурге, Вологде, Пскове, Москве, Петрозаводске, других городах страны. Они организуют бесплатные двух-трехчасовые экскурсии для местных школьников и призывают присоединиться коллег из других регионов», - рассказала она.

По словам И.Тюриной, ожидается, что в каждом городе в акции примут участие три-пять и более автобусов. Все они с символикой РСТ стартуют в одно и то же время с одной точки в конкретном городе.

«Туроператоры хотят показать, что автобусы, на которых они возят детей в туристические поездки - комфортабельные, красивые, а главное, безопасные. Их рано выводить из оборота. Всем очевидно, что дело не в возрасте, а в технических качествах транспорта», - рассказала пресс-секретарь РСТ, уточнив, что во многих регионах доля автобусов старше 10 лет достигает 90% и в ближайшие годы превысит эту цифру.

30 июня Дмитрий Медведев подписал постановление, которым в очередной раз еще на полгода, до 1 января 2018 года, отложил введение запрета на перевозку детских групп автобусами старше 10 лет.

«Ситуация неопределенности плюс многие другие ограничения не дают турбизнесу нормально работать. Региональные туроператоры, занимающиеся детским отдыхом, готовы уйти из этого сегмента, так как не в силах справиться с нарастающей лавиной проблем вокруг организации выездов детских групп. В аналогичной ситуации оказались и транспортные компании, поэтому они поддерживают выступление туроператоров», - добавила И.Тюрина.

Глава транспортной комиссии РСТ Владимир Рабинков сообщил, что количество требований к перевозчикам детских групп переходит всякие разумные границы, а за малейшее нарушение взимаются драконовские штрафы. Многие руководители, по его словам, сейчас тихо бросают автобусный бизнес, поскольку не в силах со всем этим бороться.

Эксперты подчеркивают, что вывод из оборота автобусов старше 10 лет - неоправданно жесткая мера. «Использование автобуса 10 или даже 5 лет без должного ухода - это действительно преступление. Но если техническое состояние автобуса тщательно контролируется, он проходит все необходимые проверки, возраст неважен. Например, заводская гарантия на кузов у немецких автобусов составляет 25 лет. В самой Германии, которая как производитель должна была бы быть заинтересована в более частой смене автобусов, на дороги спокойно допускаются "возрастные" автобусы, если на них установлены все необходимые катализаторы», - пояснила директор региональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова.

Источник: Псковская Лента Новостей