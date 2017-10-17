17:37 Туроператоры в РФ опасаются, что большая часть курортного сбора уйдет на его администрирование2
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Значительная часть средств от курортного сбора может уйти на его же администрирование, при этом туристам важно видеть, на что конкретно пойдут их деньги, заявили в среду порталу «Интерфакс-Туризм» представители туристической отрасли.
Размер курортного сбора стал известен на этой неделе. Самая большая ставка установлена в Ставропольском крае - 50 руб. за сутки. В Алтайском крае, по предварительным данным, туристы должны будут платить 30 руб. в сутки в первый год, а в последующие- 50 руб. Самый маленький сбор в Краснодарском крае - 10 рублей с человека. Власти Крыма с размером сбора еще не определились.
«Думаю, что введение курортного сбора в таких размерах особо не скажется ни на турпотоках, ни на настроении отдыхающих», - сказал порталу «Интерфакс-Туризм» генеральный директор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин придерживается другого мнения: «Некоторые регионы не стали разделять сбор на сезоны, будут собирать его весь год. Но я с трудом представляю себе туристов, которые поедут в наши южные регионы в низкий сезон и готовы будут еще дополнительно что-то платить. Несомненно, это повлияет на спрос».
Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин напомнил, что законодательно в первый год максимум сбора ограничен 50 рублями в день. «Поэтому турбизнес ждет проблем только на второй год, когда регионы, возможно, захотят поднять ставки», - пояснил он.
Туроператоров волнует, насколько размеры сборов будут соответствовать цели, поставленной при его введении - улучшению туристической инфраструктуры, развитию курортных территорий и т.д. «Мы понимаем, что при размере сборов 30-50 рублей с человека в сутки вряд ли курортными регионами будут получены существенные средства. Чтоб не получилось так, что все, что будет получено в виде сборов, пойдет не на развитие туристической инфраструктуры, а на администрирование сбора», - отметил гендиректор НТК «Интурист».
Ю.Барзыкин предположил, что из 270 млн рублей, которые рассчитывают собрать в Краснодарском крае, большая часть может уйти именно на администрирование. «Это может быть понятно только по результатам его введения и анализа как минимум первого года», - отметил, в свою очередь, В.Тополкараев.
По словам С.Ромашкина, регионам важно не только собрать средства, но и показать туристам, на что они тратятся. «Крым провел опрос, и большинство туристов сказали, что готовы оплачивать сбор, если деньги действительно пойдут на улучшение туристско-рекреационной инфраструктуры. Поэтому регионам важно не только собрать деньги, но и показать туристам, на что они идут. Надо грамотно пиарить результаты: например, рассказать, что мы собрали столько-то средств в прошлом году за счет сбора и на них сделали эту дорожку и этот пляж. Людям приятно видеть результаты и сознавать, что они в этом поучаствовали», - подчеркнул гендиректор «Дельфина».
Ю.Барзыкин напомнил, что это не первая попытка введения курортного сбора в российских регионах. «Возможно, эксперимент покажет, что нет нужды ретранслировать эту систему на всю Россию. А может быть, напротив, сбор окажется эффективным механизмом, но пока я для этого предпосылок не вижу», - сказал представитель РСТ.
Эксперимент по взиманию курортного сбора будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с 1 января 2018 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года, окончание эксперимента запланировано на 31 декабря 2022 года. Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.
Размер курортного сбора и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта РФ устанавливают региональные власти. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона и времени пребывания плательщика в объекте размещения.
Источник: Псковская Лента Новостей