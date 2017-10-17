Туроператоры в РФ опасаются, что большая часть курортного сбора уйдет на его администрирование

Значительная часть средств от курортного сбора может уйти на его же администрирование, при этом туристам важно видеть, на что конкретно пойдут их деньги, заявили в среду порталу «Интерфакс-Туризм» представители туристической отрасли.

Размер курортного сбора стал известен на этой неделе. Самая большая ставка установлена в Ставропольском крае - 50 руб. за сутки. В Алтайском крае, по предварительным данным, туристы должны будут платить 30 руб. в сутки в первый год, а в последующие- 50 руб. Самый маленький сбор в Краснодарском крае - 10 рублей с человека. Власти Крыма с размером сбора еще не определились.

«Думаю, что введение курортного сбора в таких размерах особо не скажется ни на турпотоках, ни на настроении отдыхающих», - сказал порталу «Интерфакс-Туризм» генеральный директор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин придерживается другого мнения: «Некоторые регионы не стали разделять сбор на сезоны, будут собирать его весь год. Но я с трудом представляю себе туристов, которые поедут в наши южные регионы в низкий сезон и готовы будут еще дополнительно что-то платить. Несомненно, это повлияет на спрос».

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин напомнил, что законодательно в первый год максимум сбора ограничен 50 рублями в день. «Поэтому турбизнес ждет проблем только на второй год, когда регионы, возможно, захотят поднять ставки», - пояснил он.

Туроператоров волнует, насколько размеры сборов будут соответствовать цели, поставленной при его введении - улучшению туристической инфраструктуры, развитию курортных территорий и т.д. «Мы понимаем, что при размере сборов 30-50 рублей с человека в сутки вряд ли курортными регионами будут получены существенные средства. Чтоб не получилось так, что все, что будет получено в виде сборов, пойдет не на развитие туристической инфраструктуры, а на администрирование сбора», - отметил гендиректор НТК «Интурист».

Ю.Барзыкин предположил, что из 270 млн рублей, которые рассчитывают собрать в Краснодарском крае, большая часть может уйти именно на администрирование. «Это может быть понятно только по результатам его введения и анализа как минимум первого года», - отметил, в свою очередь, В.Тополкараев.

По словам С.Ромашкина, регионам важно не только собрать средства, но и показать туристам, на что они тратятся. «Крым провел опрос, и большинство туристов сказали, что готовы оплачивать сбор, если деньги действительно пойдут на улучшение туристско-рекреационной инфраструктуры. Поэтому регионам важно не только собрать деньги, но и показать туристам, на что они идут. Надо грамотно пиарить результаты: например, рассказать, что мы собрали столько-то средств в прошлом году за счет сбора и на них сделали эту дорожку и этот пляж. Людям приятно видеть результаты и сознавать, что они в этом поучаствовали», - подчеркнул гендиректор «Дельфина».

Ю.Барзыкин напомнил, что это не первая попытка введения курортного сбора в российских регионах. «Возможно, эксперимент покажет, что нет нужды ретранслировать эту систему на всю Россию. А может быть, напротив, сбор окажется эффективным механизмом, но пока я для этого предпосылок не вижу», - сказал представитель РСТ.

Эксперимент по взиманию курортного сбора будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с 1 января 2018 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года, окончание эксперимента запланировано на 31 декабря 2022 года. Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Размер курортного сбора и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта РФ устанавливают региональные власти. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона и времени пребывания плательщика в объекте размещения.

Источник: Псковская Лента Новостей