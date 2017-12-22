Туристические маршруты по маякам разработали в Ленобласти

Проект «Маяки Ленинградской области» стартует в регионе в преддверии Года туризма - 2018.

Как сообщает пресс-служба администрации области, проект объединит уникальные архитектурные сооружения.

«Разработано четыре маршрута, которые включили в себя расположенные на территории области туристские объекты навигационной системы: "Западный", "Северный", "Восточный" и "Дорога жизни". По проекту издан информационный буклет с описанием маршрутов», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

Путешествуя по маршруту «Западный», туристы знакомятся с историей боевых укреплений на берегу Финского залива и Шепелевского маяка, который в годы Великой Отечественной войны был начальным пунктом ледовой дороги к островам Сескар, Малый и Лавенсаари в Финском заливе. В маршрут входит также Форт Красная Горка, Памятник морякам балтийцам, Форт Серая Лошадь.

«В маршрут "Северный" включены маяки Ленобласти и выдающиеся образцы фортификационных сооружений, расположенные на севере региона. Он объединил Мыс Песочный, Форт Ино, маяк на мысе Флотский, маяк "Стирсудден" и грандиозное морское укрепление Выборгского залива - крепость Тронгзунд», - отмечает пресс-служба.

Маршрут «Восточный» начинается со второго по высоте в России Стороженского маяка, возвышающегося на 71 метр над Ладожским озером. Свирский маяк построен в 1908 году и действует в настоящее время. В конце путешествия туристы познакомятся с маяками Свирских каналов. Сигнальные огни 1882-1883 годов видны на берегах Приладожских каналов.

Еще один маршрут - «Дорога жизни» - позволит туристам в мирное время пройти нелегкий путь тех, кто сражался за жизнь и свободу в годы войны, увидеть Осиновецкий маяк, посетить музей «Дорога Жизни», почтить память павших героев. Туристы увидят мемориалы, входящие в состав «Зеленого пояса Славы Ленинграда».

Источник: Псковская Лента Новостей