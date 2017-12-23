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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о комарах-переносчиках геморрагических лихорадок на Канарах : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о комарах-переносчиках геморрагических лихорадок на Канарах


25.12.2017 09:38 ПЛН, Псков

Роспотребнадзор со ссылкой на испанских коллег предупреждает российских туристов об обнаружении на Канарских островах комаров-переносчиков геморрагических лихорадок.

«По сообщению региональных органов здравоохранения острова Фуэртевентура (Канарский архипелаг, Испания) от 14 декабря 2017 года, имеются данные, что пойманные на острове комары рода Aedes могут являться переносчиками геморрагических лихорадок Денге, Зика и жёлтой лихорадки», - говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что небольшая колония таких комаров была отловлена в специальные ловушки в частном доме, расположенном в столице острова - Пуэрто дель Розарио.

В настоящее время ведется изучение природных условий, при которых комары этого рода могут благоприятно размножаться, а также надёжных методов по борьбе с ними, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.

Источник: Псковская Лента Новостей


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