Определен победитель фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области»

Победителем фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области» стала Юлия Петрова.

Ее фотография «Железнодорожный вокзал города Дно» получила 702 голоса (41,1%) в ходе голосования за финалистов конкурса в группе Псковской Ленты Новостей в «ВКонтакте».

На конкурс поступило почти 500 заявок. На суд читателей были представлены 10 снимков, отобранных из конкурсных работ редакцией Псковской Ленты Новостей.

Победитель получает в подарок поездку в Санкт-Петербург от компании «Славянский тур». У победителя будет возможность воспользоваться сертификатом на поездку в составе туристической группы до конца лета 2018 года. Дата выбирается по желанию.

В поездку входит проезд и обзорная экскурсия, по желанию можно добавить музей, но билет в таком случае оплачивается самостоятельно.

Источник: Псковская Лента Новостей