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Победителем фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области» стала Юлия Петрова.
Ее фотография «Железнодорожный вокзал города Дно» получила 702 голоса (41,1%) в ходе голосования за финалистов конкурса в группе Псковской Ленты Новостей в «ВКонтакте».
На конкурс поступило почти 500 заявок. На суд читателей были представлены 10 снимков, отобранных из конкурсных работ редакцией Псковской Ленты Новостей.
Победитель получает в подарок поездку в Санкт-Петербург от компании «Славянский тур». У победителя будет возможность воспользоваться сертификатом на поездку в составе туристической группы до конца лета 2018 года. Дата выбирается по желанию.
В поездку входит проезд и обзорная экскурсия, по желанию можно добавить музей, но билет в таком случае оплачивается самостоятельно.
Источник: Псковская Лента Новостей