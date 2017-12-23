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Определен победитель фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Определен победитель фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области»

Определен победитель фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области»

Победителем фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области» стала Юлия Петрова. Ее фотография «Железнодорожный вокзал города Дно» получила 702 голоса (41,1%) в ходе голосования за финалистов конкурса в группе...



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Определен победитель фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области»


25.12.2017 12:05 ПЛН, Псков

Победителем фотоконкурса «Путешествуй по Псковской области» стала Юлия Петрова.

Ее фотография «Железнодорожный вокзал города Дно» получила 702 голоса (41,1%) в ходе голосования за финалистов конкурса в группе Псковской Ленты Новостей в «ВКонтакте».

На конкурс поступило почти 500 заявок. На суд читателей были представлены 10 снимков, отобранных из конкурсных работ редакцией Псковской Ленты Новостей.

Победитель получает в подарок поездку в Санкт-Петербург от компании «Славянский тур». У победителя будет возможность воспользоваться сертификатом на поездку в составе туристической группы до конца лета 2018 года. Дата выбирается по желанию.

В поездку входит проезд и обзорная экскурсия, по желанию можно добавить музей, но билет в таком случае оплачивается самостоятельно.

Источник: Псковская Лента Новостей


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