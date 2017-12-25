В «Михайловском» начинаются новогодние и Рождественские праздники

Уже завтра в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начнется череда праздничных и каникулярных событий, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Сказочное представление для самых маленьких «Негде в Тридевятом царстве, да в Тридесятом королевстве...» (0+) начнётся в 15.00.

Но наиболее насыщенные праздничными событиями дни для жителей и гостей Пушкиногорья наступят со 2 января.

Игорь Шаймарданов. Звёзды в Михайловском (2005). Из фондов музея.

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ А.С. ПУШКИНА «МИХАЙЛОВСКОЕ»

Научно-культурный центр

(пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1)

Музейные занятия

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ»

2 января. «Новый год шагает по планете». Знакомство с новогодними традициями разных стран и народов (для семейной аудитории).

3 января. «В гостиной истинно дворянской...». Знакомство со светскими развлечениями XIX столетия: «язык цветов» и составления цветочного послания, игры в «фанты» и в шарады (для семейной аудитории, дети не младше 6 лет).

4 января. «Воспитание в дворянской семье». Виртуальное путешествие в мир детства пушкинской эпохи: традиции дворянского воспитания, старинные игрушки, детская одежда, детская мода (для семейной аудитории)

5 января. «Ювелирная графика — гравюра». Собственноручное изготовление на офортном станке гравюр с видами пушкинских мест (для семейной аудитории, дети не младше 6 лет).

6 января. «Прелестные мелочи». Знакомство с «языком веера», написание рождественского поздравления чернилами и пером, используя образцы эпистолярного жанра XIX века (для семейной аудитории).

Продолжительность занятия — 45 мин.

Начало в 18.00.

Принимаются группы от 5 до 20 чел.

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Музейный комплекс в Бугрово

Фольклорная программа

«…РАДЫ МЫ ПРОКАЗАМ МАТУШКИ-ЗИМЫ…»

Для групп, по предварительным заявкам 2, 4, 8 января в 11.00, 13.00, 15.00;

3, 5, 6, 7 января в 11.00 и 13.00

Для индивидуальных посетителей 3, 5 января в 15.00

Группы от 10 до 40 чел.

«СВЯТКИ»

Тематическая экскурсия из цикла «Праздники народного календаря»

2—8 января; 14.00.

«РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...»

Музейная программа

4 и 5 января; 19.00

Мастер-классы

«НОВОГОДНИЕ МАСКИ», «ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ И НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ»

2—8 января

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Музей-усадьба «Тригорское»

Литературно-музыкальная гостиная

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА В РУССКОЙ УСАДЬБЕ»

6 и 7 января 2018; 17.00

Вход до 40 человек.

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Музей-усадьба «Петровское»

Интерактивная программа

«РОЖДЕСТВО У ГАННИБАЛА»

2—8 января

Вход до 10 человек

Справки и консультации по тел. (8-81146) 2-23-21.

Источник: Псковская Лента Новостей