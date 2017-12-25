15:51 Туристы из Австралии, ОАЭ, Израиля и Кубы стали самыми «экзотическими» гостями Псковской области в этом году5
25.12.2017 09:38 Роспотребнадзор предупредил российских туристов о комарах-переносчиках геморрагических лихорадок на Канарах
Уже завтра в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начнется череда праздничных и каникулярных событий, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Сказочное представление для самых маленьких «Негде в Тридевятом царстве, да в Тридесятом королевстве...» (0+) начнётся в 15.00.
Но наиболее насыщенные праздничными событиями дни для жителей и гостей Пушкиногорья наступят со 2 января.
Игорь Шаймарданов. Звёзды в Михайловском (2005). Из фондов музея.
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ А.С. ПУШКИНА «МИХАЙЛОВСКОЕ»
Научно-культурный центр
(пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1)
Музейные занятия
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ»
2 января. «Новый год шагает по планете». Знакомство с новогодними традициями разных стран и народов (для семейной аудитории).
3 января. «В гостиной истинно дворянской...». Знакомство со светскими развлечениями XIX столетия: «язык цветов» и составления цветочного послания, игры в «фанты» и в шарады (для семейной аудитории, дети не младше 6 лет).
4 января. «Воспитание в дворянской семье». Виртуальное путешествие в мир детства пушкинской эпохи: традиции дворянского воспитания, старинные игрушки, детская одежда, детская мода (для семейной аудитории)
5 января. «Ювелирная графика — гравюра». Собственноручное изготовление на офортном станке гравюр с видами пушкинских мест (для семейной аудитории, дети не младше 6 лет).
6 января. «Прелестные мелочи». Знакомство с «языком веера», написание рождественского поздравления чернилами и пером, используя образцы эпистолярного жанра XIX века (для семейной аудитории).
Продолжительность занятия — 45 мин.
Начало в 18.00.
Принимаются группы от 5 до 20 чел.
______________________________________________________________________
Музейный комплекс в Бугрово
Фольклорная программа
«…РАДЫ МЫ ПРОКАЗАМ МАТУШКИ-ЗИМЫ…»
Для групп, по предварительным заявкам 2, 4, 8 января в 11.00, 13.00, 15.00;
3, 5, 6, 7 января в 11.00 и 13.00
Для индивидуальных посетителей 3, 5 января в 15.00
Группы от 10 до 40 чел.
«СВЯТКИ»
Тематическая экскурсия из цикла «Праздники народного календаря»
2—8 января; 14.00.
«РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...»
Музейная программа
4 и 5 января; 19.00
Мастер-классы
«НОВОГОДНИЕ МАСКИ», «ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ И НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ»
2—8 января
____________________________________________________________________
Музей-усадьба «Тригорское»
Литературно-музыкальная гостиная
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА В РУССКОЙ УСАДЬБЕ»
6 и 7 января 2018; 17.00
Вход до 40 человек.
________________________________________________________________________
Музей-усадьба «Петровское»
Интерактивная программа
«РОЖДЕСТВО У ГАННИБАЛА»
2—8 января
Вход до 10 человек
Справки и консультации по тел. (8-81146) 2-23-21.
Источник: Псковская Лента Новостей