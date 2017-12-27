В порховском Доме ремесел открылась выставка «Новогодний сувенир»

В Порхове в Доме ремесел открылась новогодняя выставка под праздничным названием «Новогодний сувенир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Поорховском музее-заповеднике, каждый год мастера представляют оригинальные изделия в разных техниках на новогоднюю тематику. Выставка в этом году отличилась от предыдущих коллекцией цветов из бисера, оригинальным снеговиком и сувенирами из травы.

На открытии выступала директор музея Оксана Ковалева, также гостей приходили поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Взрослые и дети водили хоровод и пели песню елке,а также получили сладкие призы с пожеланиями.

Источник: Псковская Лента Новостей