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В порховском Доме ремесел открылась выставка «Новогодний сувенир» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В порховском Доме ремесел открылась выставка «Новогодний сувенир»


27.12.2017 18:12 ПЛН, Псков

В Порхове в Доме ремесел открылась новогодняя выставка под праздничным названием «Новогодний сувенир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Поорховском музее-заповеднике, каждый год мастера представляют оригинальные изделия в разных техниках на новогоднюю тематику. Выставка в этом году отличилась от предыдущих коллекцией цветов из бисера, оригинальным снеговиком и сувенирами из травы.

На открытии выступала директор музея Оксана Ковалева, также гостей приходили поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Взрослые и дети водили хоровод и пели песню елке,а также получили сладкие призы с пожеланиями.   

Источник: Псковская Лента Новостей


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