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28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты
27.12.2017 17:50 ПЛН, Псков
28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты на санитарный день.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, остальные объекты Псковского музея будут работать в штатном режиме.
Администрация музея приносит извинения за временные неудобства.
Источник: Псковская Лента Новостей
Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?