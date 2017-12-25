28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты

28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты на санитарный день. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, остальные объекты Псковского музея будут работать в штатном режиме. Администрация музея приносит извинения за временные неудобства. Источник: Псковская Лента Новостей

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