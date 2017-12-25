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28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты


27.12.2017 17:50 ПЛН, Псков
28 декабря экспозиции палат купца Поганкина будут закрыты на санитарный день.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, остальные объекты Псковского музея будут работать в штатном режиме.
 
Администрация музея приносит извинения за временные неудобства.

Источник: Псковская Лента Новостей


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