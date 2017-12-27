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В России в 2018 году появится религиозный туризм : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В России в 2018 году появится религиозный туризм


28.12.2017 09:01 ПЛН, Псков

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о планах развивать религиозный туризм в России. Соответствующая договоренность была достигнута с Патриаршим советом по культуре.

Сафонов отметил большую важность религиозного туризма для духовного обогащения россиян и приобщения к традиционным ценностям.

«Совсем недавно мы с епископом Тихоном - ответственным Патриаршего совета по культуре - подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», - рассказал «Известиям» глава Ростуризма.

По его словам, соглашение будет содействовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране. Помимо этого, это позитивно скажется на въездном туризме.

Увеличение потока иностранных путешественников в РФ ожидается и в связи с грядущим чемпионатом мира по футболу в 2018 году.

Сафонов рассказал, какой доход ожидается от притока туристов, и о том, сколько будут стоить номера в отелях. Глава Ростуризма отметил, что некоторые гостиницы уже подняли цены в 40 раз.

Источник: Псковская Лента Новостей


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