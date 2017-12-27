Общественная палата в новогодние каникулы откроет горячую линию для туристов

Общественная палата в новогодние каникулы откроет горячую линию, на которую смогут позвонить туристы, оказавшиеся в сложных ситуациях, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

«Горячая линия по защите прав туристов будет действовать в новогодние праздники по номеру +7 (495) 2218362. Туристы могут позвонить не только по России, но и из-за рубежа, написать онлайн-обращение. Все эти данные будут поступать на сервер Общественной палаты, мы будем их обрабатывать и активно реагировать», - сказала она, пишет «Интерфакс».

Е.Сутормина попросила туристов «не расслабляться на отдыхе и в случае необходимости обращаться в полицию, а также консульские управления посольств России за рубежом. При утере документов обязательно фиксировать это в полиции для того, чтобы была возможность выехать из страны».

Она добавила, что в прошлом году в Общественную палату поступило порядка 800 обращений от граждан. «Некоторые жаловались на состояние пляжей, на несоответствие цены и качества турпродукта, несоответствие отеля тому, что обещали в турагентстве. Мы многим помогли отстаивать свои права. По нашей просьбе адвокаты готовили бесплатные обращения туристов в суды, чтобы снизить их издержки», - сказала представитель ОП РФ.

По словам Е.Суторминой, на новогодние каникулы отдыхать за рубеж отправятся до 18% от общего числа тех, кто поедет отдыхать.

Источник: Псковская Лента Новостей