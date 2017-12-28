В структуре туристического потока в «Михайловское» выросли доли школьников и «индивидуалов»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели некоторые итоги ушедшего 2017 года. Всего в музеях-усадьбах в минувшем году побывало 386 468 человек, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в отделе экскурсионной работы.

В музее отметили, что в минувшем году снова увеличилась доля детей в общем туристическом потоке (напомним, несколько лет подряд в музее отмечали тенденцию взросления «среднестатистического туриста» и были озабочены этим). Школьников в возрасте до 16 лет, побывавших в гостях у Пушкина, в минувшем году насчитали 127 046 человек (32,87 % от общего числа посетителей против 28 % в 2016-м). В «Михайловском» напомнили, что для детей до 18 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского Заповедника бесплатный.

Несколько изменилось и процентное соотношение индивидуальных посетителей и туристов, приезжающих в «Михайловское» организованными группами. Так, в минувшем году в составе туристических групп музей посетил 202 061 человек, или 52,28 % от общего числа гостей. Таким образом, доля путешествующих индивидуально в сравнении с 2016 годом возросла на три с небольшим процента.

Источник: Псковская Лента Новостей