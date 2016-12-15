Интернет-продажи билетов на поезда ОЖД в январе выросли на 20%

В январе 2017 года более 729 тыс. билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с Октябрьской железной дороги, было оформлено через интернет, что превышает показатели 2016 года на 20%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, услугой электронной регистрации воспользовались порядка 692 тыс. пассажиров (+19%).

Напомним, что на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «пассажирам» (pass.rzd.ru) можно оформить проездной документ на поезд дальнего следования и оплатить его с помощью банковской карты. Для посадки в поезд пассажиру необходимо получить посадочный купон на бланке проездного документа в билетной кассе или распечатать его в терминале самообслуживания. Также пассажир может воспользоваться услугой электронной регистрации и получить посадочный талон в электронном виде, который необходимо предъявить проводнику при посадке в поезд в распечатанном виде (формат А4), либо на экране мобильного устройства. При посадке в поезд помимо проездного документа необходимо предъявлять оригинал документа удостоверяющего личность, на который был оформлен билет.

ОАО «РЖД» в настоящее время обновляет пользовательский интерфейс покупки билетов на официальном web-портале. Для удобства пассажиров разработана новая, упрощенная форма покупки билетов, бета-версия которой уже доступна для тестового использования на сайте компании. Теперь приобрести билет можно в три «визуальных шага» (в старой версии – семь «визуальных шагов»): на первом шаге пассажир выбирает поезд и вагон, на втором – вводит свои данные, а на третьем – подтверждает заказ и оплачивает его. После оплаты билета пользователь из банковской системы сразу «переходит» в свой личный кабинет и видит оплаченный заказ. Перейти на новую версию покупки билетов и оценить ее удобства можно по ссылке-баннеру, который опубликован на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (или же воспользовавшись ссылкой.

Прежняя версия также доступна для покупки билетов.

Источник: Псковская Лента Новостей