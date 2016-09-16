Российские туроператоры отметили рост спроса на поездки в феврале

Российские туроператоры сообщают о росте спроса на туры в Европу в районе 23 февраля за счет недорогих поездок в европейские столицы, среди которых лидируют Прага, Вена и Будапешт, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Февраль приносит россиянам первые после январских праздников длинные выходные, которые в связи с празднованием Дня защитника отечества продлятся 4 дня. К тому же в нескольких европейских странах в феврале традиционно проходят разные карнавалы. Причем проведение самого популярного из них, Венецианского, в этом году как раз совпадает с краткосрочными февральскими каникулами», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

По оценке туроператоров, спрос на туры в Европу в феврале несколько активизировался, чему, безусловно, способствует относительная стабилизация рубля и праздничные дни, которые позволяют россиянам провести за границей 4-5 дней.

Директор департамента Европы туроператора «Русский Экспресс» Елена Ермакова отметила, что туристы активно бронируют туры в Чехию с вылетом с 17 по 23 февраля. «У нас есть короткие туры на 4 дня выходных. И мы уже добирали билеты, потому что активность по этим турам была заметна уже в начале декабря. Вся Европа поднялась, мы видим хороший спрос и глубину продаж, которая достигает сентября», - сообщила она.

В BSI group лучше бронируются краткосрочные туры в Европу на 4-5 дней. «Самым большим спросом на эти даты пользуются туры в Будапешт и Вену по причине недолгого перелета и очень комфортной стоимости программ», - рассказала руководитель отдела Европы туроператора Екатерина Каменева.

По словам участников рынка, специальных туров на Валентинов день у них практически нет, что отчасти связано с тем, что 14 февраля приходится на будний день (вторник). А вот туры на Венецианский карнавал, даты проведения которого в этом году захватывают и 23 февраля, пользуются определенным спросом. Правда, всплеска активности туристов туроператоры по сравнению с прошлым годом не отмечают.

Источник: Псковская Лента Новостей