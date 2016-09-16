Турция рассчитывает принять в 2017 году 5 млн российских туристов

Турция рассчитывает принять в 2017 году порядка 5 млн российских туристов, заявил в субботу РИА Новости председатель World Tourism Forum Булут Багджи.

«Мы ожидаем и готовы принять такое количество гостей из России (пять миллионов - ред.)», - сказал собеседник агентства на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве.

«Ваша страна очень большая. В 2015 году Турция была шестой страной в мире по количеству принятых туристов. Россияне, помимо Турции, посещают и Таиланд, и Испанию, и Италию, и многие другие страны. Мы готовы к тому, что часть российских туристов опять предпочтут Турцию другим туристическим направлениям. Мы готовы к этому и рассчитываем, что в 2017 году у нас в стране отдохнут порядка пять миллионов россиян», - пояснил Багджи.

Он уточнил, что пока стоит делать только ориентировочные прогнозы, но в апреле-мае можно будет уже утверждать более конкретно, когда станут понятны объемы предварительного бронирования.

World Tourism Forum (Всемирный туристический форум) был основан в 2014 году и базируется в Стамбуле. Философия Всемирного туристического форума основывается на понятиях мира и сотрудничества, налаживания отношений между культурами, религиями и народами для объединения людей. Региональные встречи форума проходят четыре раза в год на крупнейших площадках по всему миру под эгидой президента Республики Турция. Следующие саммиты состоятся в США, Великобритании, Индии и Вьетнаме.

Источник: Псковская Лента Новостей