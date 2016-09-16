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Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями


28.01.2017 19:20 ПЛН, Псков

Национальные банки России и Турции намерены внедрить систему рублевой оплаты в сельскохозяйственном и туристическом секторах, сообщил в субботу генеральный директор Denizbank Хакан Атеш.

Выступая на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве, представитель турецкого бизнеса подчеркнул, что отношения между банками России и Турции способствуют развитию партнёрства между странами, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем российским туристам различного рода туристический сервис и услуги. Мы благодарим Сбербанк за то, что он при оплате и денежных переводах не берет никакую комиссию», - сказал он.

Атеш доложил, что в настоящее время некоторые туроператоры готовы предоставить свои услуги российским туристам, которые будут оплачиваться не в лирах, а в российских рублях. По его информации, некоторые отели также будут предоставлять такую услугу. Сейчас ведется работа в этом направлении по оформлению турпакетов с авиакомпанией Atlas.

«Кроме того, ведутся переговоры между двумя национальными банками Сбербанком и Denizbank по поводу внедрения системы оплаты в рублях в сельскохозяйственном и туристическом секторах. Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты», - сообщил Атеш.

«Российские туристы будут чувствовать себя в Турции как дома, будут иметь возможность говорить на родном языке и оплачивать услуги национальной валютой. Прибавим к этому тёплое море, шикарные пляжи, хорошую экологию и природу», - резюмировал он.

Источник: Псковская Лента Новостей


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